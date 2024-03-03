رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح فعاليات الأسبوع البيئي السادس عشر

افتتح الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات الاسبوع البيئي السادس عشر الذي تنظمه الجامعة بقنا والبحر الاحمر خلال الفترة من 3 الى 7 مارس بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق ، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر السابق، و الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،و الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق ، والدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة السابق، و الدكتورة سهير حمدي نائب رئيس الجامعة الاسبق ، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة ،وممثلي مديرية الاوقاف ، و الكنيسة، و المجلس القومي للمرأة ،وطروب طلبة امين الجامعة المساعد، و عبد الرازق حسين القائم بعمل امين الجامعة المساعد



وأكد رئيس الجامعة اهمية الدور الذي يقوم به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تقديم الخدمات المجتمعية المتنوعة والتي تأتي اتساقا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة .

كما أكد أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالعلوم البيئية وتقدم الجامعة العديد من الأبحاث التي تخدم قضايا البيئة والتحول الاخضر والتنمية المستدامة وتقوم الجامعة بدراسة الانبعاث الكربوني وآليات الحد منه في محيطها من خلال قسم الفيزياء بكلية العلوم ولدى الجامعة مراكز ابحاث تخص الاستدامة ومبادرات للمساواة بين الجنسين و جهود حثيثة لرفع مستوى الوعي.

من جانبه صرح الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بأن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة هو نافذة الجامعة التي تطل على المجتمع للمساهمة في حل مشكلاته باعتبار الجامعة بيت خبرة واشاد بإسهامات الجهات الداعمة في رعاية انشطة الاسبوع البيئي السادس عشر الذي يتضمن معرض سلع استهلاكية و حملات للتبرع بالدم و معسكرات خدمة عامة و معارض فنية ورحلات علمية ومسابقات ثقافية وسوق خيري ومارثون رياضي و دورات تدريبية وندوات ورحلات .



وتضمنت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم تسجيلي لأبرز انشطة القطاع وعروض فنية متنوعة لكورال كلية التربية النوعية .



وقام رئيس الجامعة بتكريم ممثلي الجهات الراعية للأسبوع البيئي السادس عشر المهندس بسام عبد الرسول مجموعة مصر للاسمنت ، المهندس محمد عبد الحسيب شركة قنا لصناعة الورق ، المهندس محمد قبطان رئيس مجلس امناء مؤسسة هنجملها ، الحسيني محمد مدير فرع جهاز شئون البيئة بقنا ، سعيد احمد منصور رئيس مجموعة والي للخدمات المتكاملة ، ومحمود ياسين صندوق مكافحة الادمان والتعاطي.



كما تم الاعلان عن الفائزات بجائزة الام المثالية على مستوى الجامعة الدكتورة سناء احمد مغربي ، والدكتورة ايمان محمد الياس وقام رئيس الجامعة بتسليمهما شهادات التقدير



وقام الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بافتتاح معرض السلع الاستهلاكية و معرض الوحدات ذات الطابع الخاص و السوق الخيري في اطار الدور الذي تقوم به الجامعة في تعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية وتابع رئيس الجامعة انطلاق حملة التبرع بالدم

كما تضمنت فعاليات اليوم الاول للأسبوع البيئي معسكر تشجير بالتعاون مع مؤسسة هنجملها لزراعة 1000 شجرة مثمرة بجامعة جنوب الوادي.



واختتمت الفعاليات بافتتاح معرض ابداعات طلاب الجامعة بكلية التربية النوعية الذي يضم مجموعة متنوعة من ابرز ابداعات طلاب الجامعة.

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