البابا فرنسيس يلقي كلمة حول الأخوة الإنسانية

تلا قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وألقى البابا فرنسيس كلمة قال فيها: "يُظهر لنا الإنجيل اليوم مشهدًا قاسيًا: يسوع يطرد الباعة من الهيكل حيث نَثَرَ دَراهِمَ الصَّيارِفَةِ وقلَبَ طاوِلاتِهم، وحذر الجميع قائلاً: "لا تَجعَلوا مِن بَيتِ أَبي بَيتَ تِجارَة".

وأضاف: “لنتوقّف بشكل خاص على التناقض بين البيت وبيت التجارة: إنهما في الواقع طريقتان مختلفتان لكي نضع ذواتنا أمام الرب”.

تابع: في الهيكل الذي يُعدُّ كبيت تجارة أو كسوق، لكي تكون أمورنا على ما يرام مع الله، كان يكفي أن نشتري خروفًا وندفع ثمنه ونأكله على جمر المذبح. اشتري، وادفع، واستهلك، ومن ثم يعود كل فرد إلى بيته.

واستدرك: لكن في الهيكل، الذي يُعدُّ كبيت، يحدث العكس: يذهب المرء لكي يلتقي بالرب، ويتّحد به ومع الإخوة، ويتقاسم الأفراح والأحزان. كذلك: في السوق يتمّ اللعب بالأسعار، أما في البيت فلا توجد حسابات؛ في السوق تبحث عن مصالحك الخاصة، أما في البيت فتعطي مجانًا وبدون مقابل.