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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ريال مدريد يعلق على واقعة حكم مباراة فالنسيا

فالنسيا
فالنسيا
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أصدر نادى ريال مدريد الإسبانى، بيانًا حول واقعة حكم مباراته مع فريق فالنسيا، أمس السبت، على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وشهدت اللحظات الأخيرة من مباراة ريال مدريد الذى حل ضيفًا على نظيره فالنسيا، انهاء حكم المباراة اللقاء، اثناء تسجيل بيلينجهام هدف التقدم للفريق الملكى من كرة عرضية، لتنتهى المواجهة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق. 
 

وعلق نادى ريال مدريد على واقعة خيسوس خيل مانزانو حكم مباراته مع فالنسيا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "قرار تحكيمي غير مسبوق، يمنع فوز ريال مدريد في الميستايا". 
مضيفًأ: "سجل بيلينجهام هدف الفوز في المباراة الأخيرة، لكن چيل مانزانو ألغاه لأنه أطلق صافرة نهاية المباراة عندما كانت الكرة في الهواء".

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