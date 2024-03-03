الجيش السوري يتصدى لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية بريف اللاذقية

أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الأحد، مقتل وإصابة معظم عناصر المجموعة التي حاولت التسلل إلى أحد مواقعنا العسكرية في ريف اللاذقية، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

وقالت الوزارة في بيان علي صفحتها على فيسبوك: إن "وحدة من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف اللاذقية الشمالي تصدت لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى أحد مواقعنا العسكرية، حيث تمكنت من قتل وجرح معظم عناصر المجموعة وسحب جثث ثلاثة من الإرهابيين القتلى".

في السياق، سُمع دوي انفجار في ريف درعا بسوريا، ناجم عن استهداف سيارة عسكرية تابعة للواء 112 التابع للقوات السورية، بعبوة ناسفة من قبل مسلحين مجهولين، تزامنا مع مرورها في قرية البكار بريف درعا الغربي، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن إجمالي الهجمات التي تعرضت لها محافظة درعا، منذ مطلع شهر يناير، بلغ 49 حادثة هجمة، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 64 شخصا.