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الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزير الخارجية الأردني: لن يتحقق السلام إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

أيمن الصفدي وزير
أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني
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قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني اليوم الأحد، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو أكبر تحديات المنطقة حاليا، بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

وأضاف وزير الخارجية الأردني، نعمل جميعا من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإيصال المساعدات ، وتابع، لن يتحقق السلام إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

ويتواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ149 على التوالي، في ظل استمرار مجازر الاحتلال الاسرائيلي في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

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