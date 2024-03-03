ديربى مانشستر.. السيتى يسعى لموصلة التقدم نحو القمة واليونايتد يبحث عن رد الاعتبار

لاصوت يعلو الليلة فوق صوت "قمة مانشستر"، والتى يستضيف فيها فريق مانشستر سيتى لنظيره اليونايتد، فى تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، وذلك على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويبحث فريق مانشستر سيتى عن مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية فى الآونة الأخيرة، واستكمال مسيرته نحو قمة البريميرليج، وتحقيق الثلاث نقاط من اجل البقاء فى الوصافة والحفاظ على فارق الناقط مع ليفربول المتصدر والغريم التقليدى.

ويسعى مانشستر سيتى لحصد الثلاث نقاط فى تلك القمة من أجل الحفاظ على الفارق من الثنائى ليفربول المتصدر بفارق نقطه وعن ارسنال الثالث والمتأخر عنه بنقطة وحيده.

فى المقابل يسعى مانشستر يونايتد لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة من نظيره فولهام فى الجولة الأخيره، وتعديل موقعه فى ترتيب البريميرليج.

ويبحث مانشستر يونايتد عن رد الاعتبار من السيتى بعد الهزيمة فى الدور الأول بثلاثية نظيفة، جاءت ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ويحتل فريق فريق مانشستر سيتى وصافة ترتيب جدول الدورى الإنجليزى برصيد 59 نقطة، بينما يقع اليونايتد فى المركز السادس برصيد 44 نقطة.