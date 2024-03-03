سؤال برلماني بشأن خطة "السياحة" للاستفادة من بورصة برلين

وجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن خطة الوزارة للاستفادة من مشاركة مصر في قمة برلين العالمية.

وقال "شكري"، في سؤاله، أن بورصة برلين واحدة من أهم بورصات السياحة في العالم، و الأهم والأكبر من حيث نسبة المشاركة والحضور، حيث يشارك فيها أكثر من 180 دولة إلى جانب مشاركة عدد كبير من مختلف الشركات والمنظمات السياحية في العالم.

وأوضح، تكمن أهمية بورصة برلين في أنها أكبر معرض وملتقى سياحي يجتمع فيه ممثلو دول العالم من وزارات وشركات سياحة وطيران ومجموعات الفنادق العالمية، ومن ثم هي فرصة لعرض المنتجات السياحية الجديدة وعقد اللقاءات والاتفاقيات بين الشركات السياحية وشركات الطيران وغيرها.

وذكر "شكري"، أن وجود مصر داخل هذه البورصة أمر إيجابي للسياحة المصرية من أجل تحقيق ما نتطلع إليه والوصول إلى رقم 30 مليون سائح سنويًا، كما تعد إضافة ودفعة قوية لصناعة السياحة في مصر.

وأكد النائب طارق شكري، مشاركة مصر في بورصة برلين فرصة لوضع رؤية تعبر عن القطاع كما أنها فرصة حقيقية لتواجد قيادات القطاع لتوضيح الرؤية المصرية وإبراز مقاصدنا السياحية، خاصة في ظل مشاركة 187 دولة.

وتابع ، علينا الاستعداد جيدًا بخطة تتضمن المكاسب السياحية التي نأمل إلى تحقيقها من خلال المشاركة في هذا المحفل العالمي، حيث تمثل تعزيزا لفرص التواصل الفعال مع شركاء المهنة باعتباره التجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية يشارك فيه كبار المهنيين والإعلاميين والوفود الحكومية الرسمية العاملة في قطاع السياحة.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تساهم في زيادة حجم السياحة الوافدة من أوروبا وبالأخص السوق الألماني، متوقعا أن تشهد مصر إقبالا كبيرا من قبل السائح الألماني، خاصة مع تزامن حملات الحكومة مع القطاع الخاص للترويج للسياحة بمصر.