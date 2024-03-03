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الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

ردا على ما نشرته "البوابة نيوز".. مياه الشرب توضح موقف مشروعات صرف أبو داود بأشمون

صوره تعبيرية
صوره تعبيرية
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بعثت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ردًا على ما نشر بموقع “البوابة نيوز” يوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024، تحت عنوان “محافظ المنوفية يوجه بحل شكوي توصيل خدمة الصرف الصحي لمنطقة ابو داود بأشمون

وأوضحت الهيئة أنها تم معاينة موقع الحفر لمنطقة ابو داود بأشمون المنوفية وكذلك اعداد التقرير لتحديد الطريقة المثلي لتنفيذ شبكة الانحداى بها.

وأضافت انه  تم الاعتراض من الاهالي اثناؤواستكمال اعمال الخوازيق لتامين المنشات الخاصة بهم وتم التمكين من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة اشمون وجارى تنفيذ الاعمال طبقا للتقرير المقدم. 

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محافظ الموفية مشروعات أشمون مياه الشرب