الصحة الفلسطينية: استشهاد 15 طفلا نتيجة سوء التغذية بمستشفى كمال عدوان ونخشى على حياة 6 آخرين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن استشهاد 15 طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، وذلك وفقا لقناة "القاهرة الاخبارية".

وقالت الصحة الفلسطينية: نخشى على حياة 6 أطفال يعانون سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين.

ويواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ149 على التوالي، في ظل استمرار مجازر الاحتلال الاسرائيلي في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.