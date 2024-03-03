النائب العام يستقبل رئيس استئناف نيابة القاهرة لعرض الكشوف ربع السنوية

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، يومي الخميس الموافق التاسع والعشرين من فبراير لعام ٢٠٢٤، والسبت الموافق الثاني من مارس لذات العام، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية؛ حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي.

كما عرضوا على النائب العام أيضًا قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما تم إنجازه منها، التي شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية.

هذا وقد تناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة. يشار إلى أن سيادته قد التقى على مدار الأسابيع الماضية، كافة نيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية، حيث عرضوا على سيادته الكشوف ربع السنوية بدوائر نياباتهم.

