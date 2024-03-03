وفاة شقيقة المخرج مجدي الهواري وصلاة الجنازة من مسجد السيدة نفسية

أعلن المخرج مجدي الهواري وفاة شقيقته، على أن تقام صلاة الجنازة عليها من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة ظهر اليوم الأحد.

وكتب مجدي الهواري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله، اختي وحبييتي ادعو لها بالرحمة، الصلاة عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة لها منا الفاتحة.



يذكر أن مجدي الهواري احتفل مؤخرا بزواجه من دنيا عبدالمعبود في حفل صغير حضره عدد من الأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك في أكتوبر هذا العام 2023.