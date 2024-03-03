56 مشاركا ببرنامج تدريبي حول "تقدير الذات والثقة بالنفس" بجامعة القناة

نظمت جامعة قناة السويس برنامجها التدريبي عن " تقدير الذات والثقة بالنفس"، واستفاد به 56 مشارك من مديريات الخدمات بالإسماعيلية، وطلاب المدارس، وعدد من الإخصائيين النفسيين بها، فضلا عن العاملين بالجامعة.

وعلى ضوء البرنامج التدريبي- أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن التدريب المستمر عامل هام من عوامل تنمية الموارد البشرية، وبناء الشخصية، وجامعة القناة حريصة كل الحرص على الاستثمار في البشر، وعلى دعم وبناء المواطن المصري نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، بما ينمي المهارات الأساسية والقدرات، ويوفر حياة أفضل، مؤكدا أن هذا هو الهدف الأساسي في جميع المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي....ويسعى لتحقيقها من خلال تلك المبادرات.

هذا وقد حاضرت في البرنامج التدريبي- الذي استمر على مدى يومين- الدكتورة سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، حيث تناولت المحاور التالية....

بناء الثقة بالنفس، إدارة الذات وصنع القرار، تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات، وتعريفهم بالسلوك اللازم للقائد، وكيفية الإعداد المميز لبناء اتصالات جيدة، إكساب المتدربين مهارات القيادة الناجحة، معرفة كيفية اتخاذ القرار الصحيح والفعال، تزويد المشاركين بمهارات تحفيز الآخرين، ومراحل تطور الاتصال، وأهمية الاتصال الفعال، وتزويدهم بمهارات التغلب على معوقات الاتصال.

كما تطرقت إلى مفهوم الثقة بالنفس والفرق بينه وبين الغرور، مؤكدة أن الثقة بالنفس ليست بالصوت المرتفع، ولا بإحراج شخص أمام الآخرين، ولا في المخاصمة وكثرة العتاب، أو الاستعلاء على شخص أقل، وإنما القوة في القدرة على المناقشة في هدوء، والمسامحة والتغافل.

وتناولت كذلك إدارة الذات وصنع القرار.

أشرف على تنفيذ البرنامج المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير تدريب أفراد المجتمع.