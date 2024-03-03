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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"العمل بأسوان" تنظم ندوات تعريفية حول ثقافة السلامة والصحة المهنية

ندوة تثقيفية حول
ندوة تثقيفية حول مفهوم السلامة والصحة المهنية باسوان
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نظمت مديرية العمل بأسوان، ندوة تثقيفية حول مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها وكيفية تفعيل خطة الطوارىء على أرض الواقع والحريق وشرح للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والسلبية الخاصة بمجال السلامه والصحة المهنية.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنظيم الندوات التعريفية الهادفة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى القطاع الصحى .

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية عدد من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى ، ووجه المستفيدين من الندوة التثقيفية الشكر لوزير العمل ، ومحافظ أسوان على تنظيم مثل هذه الندوات التى تهدف لنشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية ، متمنين تكرار مثل هذه الندوات لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة لأهالى المحافظة .

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مديرية العمل بأسوان - ندوة تثقيفية أخبار محافظة أسوان