سلامة الغذاء: تصدير 5485 رسالة غذائية الأسبوع الماضي

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 9 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 24 فبراير – 1 مارس.

وتضمن التقرير العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 62 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 15 منشأة لاشتراطات الهيئة (5 منشآت استوفت اشتراطات التسجيل، 7 منشآت استوفت اشتراطات التأهيل، 2 منشأة استوفت اشتراطات الاعتماد).

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 65 زيارة، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 4 محطات تعبئة بالقائمة المعتمدة للهيئة، و أصدرت الإدارة 3467 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1818 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5485 رسالة بنحو 250 ألف طن لعدد 1533 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 525 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 42 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 12 ألف طن، ثم بطاطا حلوة بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنف بنحو 75 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 75 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 32 صنف بنحو 90 ألف طن.

ومثلت السعودية و أسبانيا والسودان وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 157 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1030 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 915 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 750 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1630 رسالة بنحو 392 ألف طن لعدد 556 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 155 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا وزيوت متنوعة من 86 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، البرازيل، اندونيسيا واستراليا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 465 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 371 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 195 رسالة.