بتخفيضات تصل لـ 50%.. "الزراعة" تعرض 200 سلعة غذائية بمعرض "خير مزارعنا لأهالينا"..القصير: 33 منفذا متحركا تجوب القرى والمحافظات و 274 منفذ ثابت

تعرض وزارة الزراعة ، السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمعرض "خير مزارعنا لأهالينا" للمنتجات والسلع الغذائية، المقام بالإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي، بعد افتتاحه أمس السبت .

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن المعرض يوفر حوالى 200 سلعة من خلال مشاركة 70 عارضا من الهيئات التابعة للوزارة، وكذلك بعض شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذا متحركا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلا عن 274 منفذ ثابت، بالمحافظات، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة.

وأشار القصير، الى أن وزارة الزراعة تقوم بتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في كافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى معارض "خير مزارعنا لأهالينا" بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة؛ لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

من جانبه قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، أن السلع والمنتجات تأتي ملبية لكافه احتياجات ومتطلبات الأسرة المصرية كما تأتي الاسعار ملبية ايضا ومتماشيه مع جميع المواطنين حيث تبلغ نسبه التخفيض 20‎%‎ وفي بعض السلع 30 ‎%‎ لتصل في سلع اخري الي 50‎%‎ .

وأوضح صالح ، أن تلك التخفيضات ترجع لعدم وجود حلقات تسويقية، مؤكدا أن الوزارة مستمره في زياده عدد المنافذ الثابته لتصل مع منتصف 2024 الي 300 منفذ وكذلك زياده المنافذ المتحركه والمعارض، حيث أن الوزارة تعمل منذ 3 سنوات بمنظومة المنافذ المتكاملة حيث إنها لديها 274 منفذ توزيع ثابتا للسلع، وموجودة في منافذ وزارة الزراعة، الطب البيطري، والمراكز البحثية، بالإضافة إلى 33 مركزا متحركا يجوب المحافظات بالتنسيق مع المحافظين تنتشر في الشوارع الرئيسة ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالتنسيق مع المحافظين.

وأكد صالح، أن الوزارة مستمرة في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بـ 220 سلعة، لافتًا إلى أن كل السلع بمنافذ الوزارة تقل عن مثيلتها من حيث السعر بما يتراوح بين 20% إلى 30% و50% في بعض السلع، كما أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بضخ كميات إضافية يوميا، بحيث تكون بجودة عالية، مشيرا الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بالعمل علي زياده التغطيه لخدمه جميع المراكز والمحافظات.

