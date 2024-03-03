تجديد حبس لص سرق مشغولات ذهبية داخل شقة بالتجمع الخامس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة حبس لص متهم بسرقه مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس ، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (عاطل- له معلومات جنائية ) لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " المفتاح المصطنع"، وإعترف بإرتكاب 5 وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.