محافظ الغربية يفتتح مدرسة جديدة بتكلفة 5.13 مليون جنيه "صور"

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم ، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، لفيف من أهالي القرية، مدرسة منشأة جنزور الاعدادية بمركز طنطا بتكلفة اجمالية وصلت ٥,١٣ مليون جنيه.

وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة بمشاركة بعض أطفال القرية، والأهالي تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المدرسة والفصول الدراسية، مشيدا بالتجهيزات التي تمت داخل المدرسة.

واستمع المحافظ، إلى شرح من مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالغربية لمراحل العمل التي تمت وتجهيز المدرسة بأحدث الأثاث والأجهزة، لافتا إلى أن مدرسة منشأة جنزور الاعدادية تقع على مساحة ٢٥٠٧,٠ م٢ وتتكون من ٩ فصول دراسية ، مكتبه، معمل مطور ومجالات، غرفة تحضير، غرفة كمبيوتر ، غرف للادارة وللمدرسين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن افتتاح مدرسة اليوم يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب، والمساهمة في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي، بالاضافة الى تخفيض الكثافة الطلابية بقرى مركز طنطا، لافتا الى أن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو وصول الخدمة التعليمية لكافة الطلاب في المدن والقرى وتقليل كثافة الفصول، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة.

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