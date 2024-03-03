تكريم "الجزار " و"الانصاري" في ختام دورتي الصحافة الرقمية والتليفزيونية بإعلام عين شمس

الأحد 03/مارس/2024 - 08:34 ص

اختتمت كلية الإعلام بجامعة عين شمس دورتي الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى، والصحافة التلفزيونية التي أقيمت على مدار يومين بحضور مئات الطلاب، تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بتكريم أ.د هبة شاهين القائم بأعمال عميد كلية الإعلام، المحاضرين عمرو أحمد الأنصاري مستشار المركز الدولي للصحفيين ومحاضر صناعة المحتوى والصحافة الرقمية في نقابة الصحفيين، ومحمد الجزار مدير تحرير العديد من البرامج التلفزيونية ومدير تحرير روزاليوسف.

من جانبها قدمت دكتورة هبة شاهين الشكر للمحاضرين، مشيدة بما بذلوه من جهد فى إثراء خبرات الطلاب العملية وإكسابهم مهارات سوق العمل الإعلامي، وأهدتهم درع الكلية تكريمًا لهم.

ومن جانب آخر عبر المحاضر محمد الجزار عن سعادته بالتواجد في جامعة عين شمس العريقة، وكلية الإعلام التي ولدت كبيرة. موجهًا الشكر للدكتورة هبة شاهين على التعاون والأجواء الإيجابية التي وفرتها لإقامة الدورة التدريبية.

وأشاد المحاضر عمرو الأنصاري بما لمسه من فكر متطور يواكب المستقبل من إدارة كلية "إعلام عين شمس"، والجهود الحثيثة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس بقيادة الدكتورة هبة شاهين للارتقاء بمستوى الطلاب وتقديم برامج تعليمية متطورة لإعدادهم لسوق عمل تغيرت تركيبته الديموغرافية.

الجدير بالذكر أن الدورة الأولى تناولت أساسيات الصحافة التلفزيونية من الفكرة إلى الشاشة وإعداد البرامج الإخبارية والتلفزيونية.

بينما تناولت الدورة الثانية فنون الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى الصديق لمحركات البحث، والتدريب على مهارات المستقبل في سوق العمل.