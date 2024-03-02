اليمن والأمم المتحدة تناقشان آلية لوقف إطلاق النار بشكل دائم

ناقش محافظ تعز نبيل شمسان اليوم السبت مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن العميد انطوني هايورد، الجهود الأممية لإحلال السلام ومقترحات آلية لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

وأكد شمسان خلال اللقاء الذي جرى في مقر المحافظة بحضور وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء عبدالكريم الصبري، أن أبناء تعز وكل أبناء الشعب اليمني يتطلعون إلى وقف الحرب والاتجاه لتحقيق السلام الدائم والشامل.

وشدد على أن الحوثيين يعرقلون كل الفرص والجهود الأممية للبحث عن طريق للسلام بذرائع مختلفة، ما يؤكد عدم جديتهم في الجهود الرامية لتحقيق السلام.

وأشار إلى الخروقات وسقوط قتلى وجرحى بشكل يومي، وكذلك تعنت ميليشيا الحوثي إزاء دعوات فتح الطرق وتخفيف المعاناة الإنسانية وصعوبة التنقل وزيادة الكلفة المادية على كاهل المواطنين.

ولفت شمسان إلى أن عملية السلام يجب أن تبدأ بمرحلة بناء الثقة التي تقوم على وقف شامل لإطلاق النار، والاستعداد الكامل لفتح الطرق الرئيسية التي تخدم المواطنين وتخفيف وطأة الحرب والحصار وتحقيق التعافى لمحافظة تعز.

من جانبه، استعرض المستشار العسكري للمبعوث الأممي مقترحات آلية وقف إطلاق النار بشكل دائم تمهيدا للانتقال إلى أي تسوية قادمة.

وأكد على ضرورة استمرار الجهود الأممية لدعم جهود السلام وقبل ذلك الحفاظ على التهدئة وضبط النفس وعدم الاستجابة لأي تصعيد في الجبهات قد تنسف كل الجهود وتتسبب بإعاقة الجهود الأممية والإقليمية لتحقيق السلام.