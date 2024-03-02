اتحاد الكرة: ليفربول أرسل خطابًا لإعفاء صلاح بداعي الإصابة

أكد مسؤلو اتحاد الكرة أنه تلقى بالفعل خطابًا من فريق ليفربول الانجليزي لإعفاء محمد صلاح من المعسكر القادم بداعي إصابته.

وكشف مسؤلو الجبلاية: أرسلنا اسم محمد صلاح من ضمن اللاعبين المحترفين الذين نطلب ضمهم في المعسكر القادم منذ أيام.

وأوضح مسؤلو الجبلاية خلال البيان الخاص بهم أن ضم أي لاعب محترف من حقنا مادام في وقت الأجندة الدولية، ومسألة ضمه من عدمها بيد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كابتن حسام حسن.

-لازال الوقت مبكرا لحسم الأمر ولو لعب محمد صلاح أي مباراة في الوقت قبل انطلاق المعسكر سنتمسك بانضمامه، وسيكون الكشف عليه، وتحديد مدى جاهزيته من قبل الجهاز الطبي لمنتخب مصر.