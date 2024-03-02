وزير الزراعة: السلع متوفرة والأسعار تتجه للانخفاض بفضل جهود الدولة في ضبط الأسواق

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض خير مزارعنا لأهالينا للمنتجات والسلع الغذائية، المقام بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي.

وقال "القصير" تقوم وزارة الزراعة بتوفير السلع الاساسية للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في كافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى معارض "خير مزارعنا لأهالينا" بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة؛ لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

وأضاف وزير الزراعة أن المعرض يوفر حوالى 200 سلعة من خلال مشاركة 70 عارضا من الهيئات التابعة للوزارة، وكذلك بعض شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذا متحركا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلا عن 274 منفذ ثابت، بالمحافظات، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة.

وجه باستمرار ضخ السلع في المعرض طوال شهر رمضان والبيع بالأسعار المعلنة.

وقال: إنه في ظل الجهود التي تبذلها الدولة في ضبط الاسواق فإن الأسعار تتجه إلى الانخفاض مؤكدا على توافر جميع السلع مناشدا المواطنين عدم تخزينها وشراء احتياجاتهم فقط.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان الدولة المصرية حريصة على اقامة المعارض والمنافذ السلعية بهدف توفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لتكون عملية وصول السلعة من المنتج الى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

وأضاف "راشد" أن معرض خير مزارعنا لأهالينا يشارك فيه العديد من العارضين ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.

ودعا محافظ الجيزة مواطني المحافظة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والسلع الغذائية المعروضة مؤكدا أن المعرض يشهد سنويا زيارة كبيرة من المواطنين نظراً لجودة المنتجات المعروضة سواء اللحوم ومنتجات الألبان ومنتجات وزارة الزراعة والسلع الأساسية.

وأوضح محافظ الجيزة إن هناك تنسيقا بين وزارة الزراعة والمحافظة لإنجاح المعرض لتحقيق الاستفادة للمواطنين .