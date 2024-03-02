بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور مدرسة سان جورج بمدينة نصر

زار البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم، مدرسة سان جورج، بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضور الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والممثل القانوني للمدارس، والأخت فادية، مديرة المدرسة، والأب يوسف أسعد، المدير العام لمدارس سان جورج، بمصر الجديدة، والقمص فرنسيس مراد، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بمدينة نصر، والأب باسكوالي، سكرتير البطريرك، والأم ماري مارسيل، الرئيسة العامة لراهبات يسوع ومريم القبطيات، والأم ماري لوسي، بالإضافة إلي الأختين كلارا، ورانيا، مسؤولي المراحل.

تضمنت الزيارة عرض بعض الفقرات، المقدمة من طلاب المدرسة، ولقاء مع مدرسي، ومديري المدرسة، وعبر صاحب الغبطة عن سعادته بزيارة المدرسة، مؤكدًا أن المميز في المدارس الكاثوليكية هو التكوين، والتأسيس، ثم التعليم

وأكد أن الآباء، هم شركاء في مسيرة، ومسؤولية التكوين، كما المعملين.

انتهت الزيارة بتفقد الفصول، بالمراحل المختلفة من المدرسة، وإعطاء بعض النصائح، من البطريرك لأبنائه، والتقاط الصور.