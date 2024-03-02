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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالأسماء.. إصابة 11 شخصا بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

صورة أرشفية
صورة أرشفية
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أصيب 11 شخصا بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي( القاهرة - الأسكندرية)،  بمحافظة البحيرة.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى تريلا، وأسفر الحادث إصابة 11 سخصا وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.
 

والمصابون هم كل من:" م.ب، 63 عاما، ا.ر، ٠26 عاما، ب.ح، 60 عاما، ع.س، 13عاما، ا.ع، 21 عاما، س.ا،  69 عاما، م.و، 38 عاما، ا.ف، 50 عاما، م.ز، 37 عاما، م.ا، 25 عاما، ك.ا، 24 عاما"، جاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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