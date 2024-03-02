رئيس البورصة يشارك في النسخة الأولى من مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية

شارك أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية في النسخة الأولى من مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية المقام تحت عنوان "بناء القدرات لتعزيز التنمية"، باستضافة من محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، وبحضور نواب من مجلسي النواب والشيوخ و رموز المال والأعمال وقيادات المحافظة.

ويأتي ذلك في اطار حرص البورصة المصرية علي تنمية دور سوق المال ونشر الثقافة المالية.

وأوضح احمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في كلمته الدور الحيوي الذي تقوم به البورصة داخل منظومة الاقتصاد الوطني وكيف يمكن للشركات بكافة أنواعها الاستفادة من الخدمات المتاحة في سوق الاوراق المالية سواء عن طريق القيد في البورصة او الاستثمار في الاوراق المالية المقيدة بها.

وقدم الشيخ، شرحا لمزايا الاستثمار في البورصة للأفراد بجميع فئاتهم مع التأكيد على ضرورة التعرف على الإطار العام لسوق المال وضوابطه ومبادئ الاستثمار به قبل بدء التداول حتى يمكن للمستثمر الاستفادة من السوق وإدارة المخاطر المرتبطة باستثماراته به .