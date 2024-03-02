تجار السيارات: انخفاض أسعار المستعمل بعد صفقة رأس الحكمة

قال محمود حماد رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، ورئيس إحدى الشركات المتخصصة في بيع السيارات المستعملة، إن صفقة مشروع رأس الحكمة تسببت في انخفاض أسعار السيارات المستعملة.

وأضاف حماد لـ"البوابة نيوز"، أن أسعار السيارات المستعملة انخفضت بقيمة مرضية خلال الأيام الماضية وذلك بعد انخفاض الأوفر برايس على السيارات الزيرو، نتيجة تراجع الدولار بالسوق الموزاية.

وأوضح رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، أن سوق المستعمل تأثر بتراجع سعر العملة الأجنبية في السوق الموازية، بسبب صفقة رأس الحكمة.

وأشار حماد إلى أن مبيعات السيارات المستعملة زادت بسبب تراجع القدرة الشرائية على شراء السيارات الجديدة التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، وبالتالي خرجت شريحة "الـ 200 و300 ألف جنيه" من سوق الزيرو واتجهت للمستعمل.

وأوضح رئيس قطاع المستعمل، أن أسعار السيارات المستعملة كانت زادت بنسبة تصل إلى 20% نتيجة زيادة العملة الأجنبية أمام الدولار؛ لافتا إلى أن المستهلك عزف عن التغيير وأصبح الحصول على سيارة صعبا حاليا نظرا لضعف القوة الشرائية وزيادة الأسعار.