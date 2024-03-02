وزارة العمل تشارك فى النسخة الثالثة من ملتقى توظيف الاشخاص ذوي الهمم "خطوة" بالقاهرة

أعلنت وزارة العمل اليوم السبت، عن المشاركة فى ملتقى توظيف الأشخاص ذوي الهمم “خطوة ” في نسخته الثالثة تحت رعاية وزارتي العمل التضامن الإجتماعي، وبدعم من البنك الأهلي المصري، وذلك بالحرم اليوناني بوسط البلد.

ويساهم ملتقى خطوة السنوي للتوظيف في القضاء على بطالة الأشخاص ذوي العاقة من خلال توفير فرص عمل لهم لتحقيق الإستقلال المادي، وذلك بحضور أكثر من 1500 باحث عن عمل وأكثر من 34 شركة توفر فرص عمل حقيقية.

ويتماشى ملتقى خطوة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والإستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم لتحقيق التنمية المستدامة ، ويشارك بالملتقى حملة “هنوصلك” لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة المقدمة من وزارة التضامن الجتماعي.

ويشارك فى "خطوة" مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الهمم بما في ذلك موفرو أدوات المساعدة والرياضة والفنون والمسرح ، ويوفر الملتقى للأشخاص ذوي الإعاقة فرص للحصول على التدريب وورش عمل لتأهيلهم لسوق العمل مثل برنامج منحة SEED المقدمة من قبل حلم بالشراكة مع مؤسسة دروسوس ، كما أن الهدف الرئيسي لملتقى خطوة هو حث طالبي العمل من الأشخاص ذوي العاقة على جدية التطوير الدائم لمهاراتهم وعلى صعيد آخر تشجيع الشركات على اتباع أفضل الممارسات لتهيئة بيئة العمل لاستقبال ذوى الهمم.

وأوضحت الوزارة، أنه شارك فى فعاليات الملتقى هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، والتى ألقت كلمتها نيابة عن الوزير، والتى قالت فيها: يشرفنا في وزارة العمل للمشاركة في هذا الملتقي الذي يأتي في توقيت تضع فيه الدولة بشكل عام، ووزارة العمل بشكل خاص ملف ذوي الهمم على رأس أولوياتها، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال تقديم الحماية والرعاية وفرص العمل لهذه الفئة ،ودمجهم في سوق العمل.

وتحرص وزارة العمل على العمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ هذا الهدف النبيل ،وبمتابعة مباشرة ،ويومية من وزير العمل حسن شحاتة، تواصل "الوزارة "ومديرياتها بنجاح كبير ،تنفيذ خطة "الحصر والتدريب والتشغيل "، لذوي الهمم، تلك الخطة التي بدأت مطلع العام 2023 الماضي، تزامنا مع توجيهات الرئيس، لوزارة العمل، وبالأرقام تمكنت الوزارة ومديرياتها، من توفير فرص عمل بلغ عددها 2246 فرصة لذوي همم في منشأت قطاع خاص.

يأتي ذلك خلال 3 أشهر فقط ، وبالتحديد في الفترة من 1-10-2023 وحتى 31-1- 2024، ومنذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن ،بلغ عدد المعينين منهم 12455، كما أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل،تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة..وبشأن عمليات الحصر.

وخلال العام الماضي، وبالتحديد من الأول من يناير، وحتى الأن قامت الوزارة والمديريات ، بحصر أكثر من 16 ألفًا و 907 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفاً و69 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 659 ألفاً و 564 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية،و تبين أن عدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 131 ألفاً و 629 عاملاً، و المُعين منهم فقط 73 ألفاً و 594 عاملاً، و المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 49 ألفًا و 59 عاملًا.

وأضافت المدير العام ، أنه منذ أيام قليلة شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، ليؤكد أن ملف ذوي الهمم من الملفات التي تضعها القيادة السياسية على رأس أولوياتها ،وتوجه دائما الوزارات المعنية بتقديم كل الدعم والرعاية والحماية..وبدأ الاهتمام المكثف بهم بشكل مباشر منذ عام 2018،هذا العام الذي أطلق عليه الرئيس السيسي عام ذوي الهمم ،وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018 ،الذي كان من أهم بنوده تعيين نسبة الـ5% داخل المنشآت.. وكانت نتيجة تلك السياسات ما يلي:

1) تمثيلهم في البرلمان وفي المجالس المحلية وذلك طبقاً لنص الدستور.

2) إلزام الدولة بتوفير فرص العمل المناسبة لهم حيث توفر وزارة العمل فرص العمل المناسبة لذوي الإعاقة منها الوظائف القيادية وفقًا لتوجيهات الرئيس.

3) توجيه الرئيس للحكومة خلال هذه الاحتفالية بتخصيص 10 مليار جنيه لصالح صندوق "قادرون باختلاف" ، لفتة إنسانية تعكس مدى اهتمام السيد الرئيس وحرصة على توفير كل سبل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة الأمر الذي انعكس على كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

4) توفير كل سبل الراحة للتيسير على ذوي الإعاقة للمشاركة في الانتخابات وهو ما ظهر جلياً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومشاركة ذوي الإعاقة بنسب كبيرة لاسيما بعد إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

5) تكريم ذوي الإعاقة في البطولات المختلفة التي يشتركون فيها حيث تمكن عدد منهم من تحقيق بطولات رياضية.

6) إصدار مجلس النواب عدد من القوانين والتشريعات التي توفر الحماية لذوي الإعاقة ومنها ما يتعلق بقانون التنمر.

7) توفير سيارات مخصصة لذوي الإعاقة.

8) منح السيدة المتزوجة من ذوي الإعاقة حق الجمع بين معاشيين أو بين معاش وما تتقاضاه من راتب.

إضافةً إلى أن صندوق "قادرون باختلاف" كان فكرة السيد الرئيس وبدأ بـ 80 مليون جنيه وتم تجميع بعض المبالغ المالية لصالح الصندوق والعائد منها يخصص لصالح ذوي الإعاقة لتوفير سبل الرعاية الصحية والمنح الدراسية واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.



يذكر أن أكاديمية حلم هى شركة تنموية تهدف الى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مجالات الحياة، من خلال تأهيلهم وتأهيل الخدمات ، من خلال منصة متاحة للتعليم الإلكتروني تمكّن تلك الفئة ، وأصحاب الأعمال من الوصول إلى تدريب متاح و عالي الجودة ؛ وبالتالي ، سد الفجوة بين الباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة و فرص التوظيف ، وجعل مكان العمل شاملاً ومتاحًا للجميع ، ومنح أصحاب العمل إمكانية الوصول إلى مجموعة من ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل.

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