رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في برنامج فولبرايت مصر لقيادات الجامعات بمدينة الغردقة

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات انطلاق برنامج القيادات الجامعية؛ والذي تنظمه هيئة فولبرايت، بسهل حشيش بمدينة الغردقة، بمشاركة قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور رئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت، والدكتور ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، وبحضور السفير الأمريكي في مصر جوناثان كوهين، وأعضاء مجلس إدارة هيئة فولبرايت: ولورين لوفليس المستشارة الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورايموند ميلر الشريك المؤسس في شركة رأفت ميلر للاستشارات.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن برنامج القيادات الجامعية بالغردقة، يناقش عددا من الموضوعات التي من شأنها تسهم في رفع كفاءة التعليم الجامعي، كريادة الأعمال، وتحفيز الابتكار؛ ودعم فكرة إنشاء حاضنات الأعمال، حيث يتضمن البرنامج محاضرات ومناقشات للاستفادة من تجارب وخبرات الأساتذة الأمريكيين فى تعزيز دور الجامعات فى ريادة الأعمال واستغلال الموارد المتاحة بالجامعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الي أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات التي تعزز تطوير التعليم العالي في إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية الدولة وفقًا للجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص الجامعة على الاهتمام بربط محتويات ومخرجات الأبحاث العلمية بالصناعة والتأهيل لسوق العمل المحلى والدولى، مؤكدًا دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتعليم العالي والبحث العلمى باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد القومى.

والجدير بالذكر أن هيئة فولبرايت مصر تم إنشاؤها عام 1949 بمبادرة من السيناتور السابق ج. وليام فولبرايت والذي كانت رؤيته “تحقيق المزيد من المعرفة وقدر أكبر من الإدراك والمزيد من المشاركة الوجدانية نحو شؤون العالم.” وتُعد هيئة فولبرايت مصر من أكبر وأقدم الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وبرنامج من عدة برامج التبادل الثقافي للولايات المتحدة التي تهدف إلى تقديم منح دراسية وبعثات لتعزيز فرص تبادل الخبرات، وفتح مجالات متنوعة فى النواحى الأكاديمية والبحثية مع الهيئة.