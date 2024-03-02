مصرع ربة منزل صدمها قطار أثناء محاولة عبور مزلقان بشتيل

لقيت ربة منزل مصرعها دهساً أسفل عجلات القطار أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد بالتزامن مع قدوم قطار بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من غرفة عمليات النجدة مفاداه مصرع ربة منزل صدمها القطار بمنطقة بشتيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة ربة منزل شريط السكة الحديد بالتزامن مع دخول قطار إلي الرصيف والذي اصطدم بجسدها ولقت مصرعها إثر ذلك، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات اقلانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت الينابة العامة مباشرة التحقيقات.