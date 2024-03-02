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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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مصر تواصل الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات لغزة.. صور

أعمال الإسقاط الجوى
أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من الإحتياجات الإنسانية
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أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التى يعيشها سكان قطاع غزة ، حيث نُفذت أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع .

يأتي ذلك استمراراً للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.

 

فيما تواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبى الإحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطينى .

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