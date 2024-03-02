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السبت 02 مارس 2024
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فضائيات

تفجيرات وقصف عشوائي.. آخر المستجدات فى رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية
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كشف بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من رفح الفلسطينية، آخر المستجدات في رفح الفلسطينية، خاصة بعد مجزرة "الجوعى"ـ  واستهداف قوات الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة، اليوم السبت.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "العدوان ما زال يتصاعد بوتيرة مكثفة ضد قطاع غزة، خاصة مدينة رفح الفلسطينية، إذ تعرضت لعدة غارات".

وتابع: "آخر الغارات كانت قبل قليل، إذ تم استهداف مركبة أسفر عن إصابات بين المارّة الذين كانوا قريبين من السيارة، ونقلوا إلى المستشفيات، كما تعرضت رفح مساء أمس، لقصف عدد من المنازل، واستشهاد بعض الأهالي".

  

استهداف قوات الاحتلال رفح الفلسطينية ى قطاع غزة الغارات