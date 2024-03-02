منتجات جنوب سيناء تلفت الأنظار في معرض ديارنا كايرو ڤيستيفال.. صور

قالت أميمة محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب سيناء، وسكرتير عام جمعية الأسر المنتجة، إنه استمرارا فى دعم ترويج وتسويق منتجات المرأة السيناوية من المشغولات اليدوية المرتبطة بالتراث والبيئة المتميزة والمشغولة بأيادٍ سيدات جنوب سيناء من مختلف القرى والوديان بها، نسق الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب سيناء سلسلة معارض متتالية داخل وخارج المحافظة ومن خلال جمعية الأسر المنتجة بجنوب سيناء يتم مشاركة السيدات صاحبات المنتجات المتميزة بهذه المعارض.

وتشارك حاليًا منتجات جنوب سيناء بمعرض ديارنا كايرو ڤيستيفال ويمثلها فيه بعدد ٤ عارضات وتشارك أيضا جمعية الأسر المنتجة بالتوازى مع معرض ديارنا فى معرض بأحد أكبر مراكز الإبداع الفنى مركز صفية للإبداع الفنى بمنطقة المهندسين بالقاهرة، والذى منح سيدات جنوب سيناء مساحة عرض مجانية لمدة شهرين كاملين من الأول من مارس إلى نهاية أبريل ٢٠٢٤ حيث يتبادل فيها سيدات جنوب سيناء فترات العرض أسبوعيا، واستحوذت منتجات جنوب سيناء على إعجاب ولفت أنظار الجمهور.

يشار إلى أن مركز الإبداع الفني كرم سكرتير عام جمعية الأسر المنتجة أميمة محمد إبراهيم رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب سيناء أثناء حفل تكريم الفائزين فى الإبداع الفنى والتراث من مصر والوطن العربى ذلك يوم الخميس الماضى ٢٩ فبراير ٢٠٢٤.

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