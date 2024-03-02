مدبولي: السياحة العلاجية مجال خصب لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن السياحة العلاجية تُعد مجالًا خصبًا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، باعتبارها واحدة من الخدمات الأساسية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بفعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية، عرضته قناة إكسترا نيوز، أنه إدراكًا للأهمية الحياتية والاقتصادية للسياحة العلاجية والاستشفائية فقد شرعت مصر في وضع رؤية متكاملة للعديد من مواقعها السياحية والساحلية الفريدة لتكون مقصدًا للسياحة العلاجية مثل مدن شرم الشيخ والغردقة وسفاجا والقصير، وأيضًا المدن الجديدة مثل العلمين ورأس الحكمة، إضافة إلى العديد من المواقع السياحية الأخرى داخل قلب مصر.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن كل هذه المقاصد تأمل الدولة المصرية وتشرع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وذوي الخبرة في تنميتها، حيث تتميز هذه المدن والمقاصد بمواقع استراتيجية جذابة يؤهلها لأن تكون مواقع سياحية عالمية، ويمكن أن تكون موطنًا للتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل والاستمتاع بنمط حياة يمزج بين الراحة والأصالة.