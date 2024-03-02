النيابة تأمر بتشريح جثمان نيرة الزغبي طالبة العريش

أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان نيرة الزغبي طالبة العريش للوقوف على أسباب الوفاة.

وقالت النيابة العامة في بياناً لها أنه، إنه فور إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة " نيرة الزغبي » الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش بادرت بتحقيق الواقعة قضائيا بسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة.

واستمعت إلي الضابط مجري التحريات وناظرت الجثمان وارفق تقرير مفتش الصحة وانتهت كافة التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية.

وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها، إلا أنه إزاء ما تم تداوله اعلامياً وبمواقع التواصل الاجتماعي قامت نيابتي استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة حيث تم إعادة سؤال والدي المجني عليها وشقيقتها والذين قرروا أنه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة نجلتهم فأنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة ومن ثم أصدرت النيابة العامة قراراً باستخراج جثمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة ، وتم صباح اليوم استخراج الجثمان وتشريحه كما تم استدعاء كل من أشارت إليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة إلى أن له صلة بالواقعة سواء من نسب اليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة وجاري سؤالهم وفحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم وتفريغ محتواها وتفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية بالعريش وجاري استكمال التحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي.

