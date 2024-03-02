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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 مصابين إثر انفجار أسطوانة غاز بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة 3 أشخاص بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسؤالهم حول الواقعة .
تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز وانفجار الأسطوانة نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بحروق جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الاستعلام عن الحالة الصحية إنفجار أسطوانة غاز بكرداسة