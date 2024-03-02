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السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"المؤتمر": توجيهات الرئيس بتوفير العلاج للطفل محمد أنور تأكيد على التزام مصر تجاه القضية الفلسطينية

رئيس حزب المؤتمر
رئيس حزب المؤتمر
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ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير العلاج اللازم للطفل الفلسطيني محمد أنور، الذي يعاني من مرض السرطان.

وقال حزب المؤتمر ، إن توجيه الرئيس السيسي بعلاج الطفل الفلسطيني، تأكيد على إنسانيته  ورسالة قوية من مصر تؤكد على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني، وتأكيد على التزام مصر بمبادئها تجاه القضية الفلسطينية .

وأوضح حزب المؤتمر، أن مصر تستكمل علاج الجرحى الفلسطنيين في المستشفيات المصرية، وهذه هي الإنسانية الحقيقية، وجهدها أمام العالم بأثره أمام استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة داخل قطاع.

وأكد حزب المؤتمر، أن مصر لن تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل كافة العقبات لدعمهم، في ظل ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي غاشم، وانتهاك لكافة الحقوق الإنسانية.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة، فضلا عن موقف مصر الإنساني الثابت تجاه أبناء الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال.

وطالب حزب المؤتمر، المجتمع الدولي إلى العمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

حزب المؤتمر الرئيس السيسي للطفل الفلسطيني محمد أنور