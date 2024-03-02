وفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لبحث مفاوضات إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بغزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن وفدا إسرائيليا يصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لبحث مفاوضات إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت مصادر إسرائيلية، امس الجمعة، أن وفدا إسرائيليا زار مصر هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل صفقة محتملة لتبادل المحتجزين بين الجانبين، سيعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المحادثات، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كما كشفت أن الوفد قدَّم لمصر قائمة بأسماء السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين لا تبدي إسرائيل استعدادا للإفراج عنهم في حالة التوصل إلى اتفاق مع حماس.

وكان مصدر عربي مطلع على تفاصيل المفاوضات كشف سابقا أن مفاوضات جرت في قطر ولا تزال مستمرة لبحث التفاصيل الدقيقة لإنجاز الصفقة خلال الأيام القادمة رغم بعض العقبات التي تعترض طريقها.

كما لفت إلى أن النقاط الجاري بحثها الآن تتعلق بتحديد أسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وكذلك أسماء المحتجزين الإسرائيليين.