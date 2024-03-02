ننشر توصيات المؤتمر العلمي الثامن للسكر بالبحيرة

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الثامن للسكر بالبحيرة، الذى نظمته مديرية الصحة برئاسة الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة.

وشارك في المؤتمر، عدد كبير من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية، مديري الإدارات الفنية بالمديرية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية والعاملين بهازن وترأس المؤتمر الدكتور بهاء شرف الدين مسئول الأمراض الغير سارية بالمديرية.

وتناول المؤتمر عدة موضوعات هامة متعلقة بمرض السكر، وناقش الكثير من الأراء العلمية والتوصيات الخاصة بالسكر وخرج بتوصيات هامة ومتعددة وخاصة حول صيام مرضى السكر لشهر رمضان.

وأوصي المؤتمر، بضرورة تنظيم العلاج لمرضى السكر خلال شهر رمضان المبارك، ولابد من زيارة مريض السكر للطبيب قبل بداية الشهر الفضيل، وضع ضوابط مشددة على توافر صفات طبية وصحية لمرضى السكر حتى يتسنى لمريض السكر الصيام الآمن دون تعرض صحته للخطر.

وكما أوصي المؤتمر، تحديد الضوابط العلمية التى عند حدوثها على مريض السكر الإفطار مباشرة وكذلك معدلات ونسب قياسات السكر المثلى أثناء الصيام وبعد تناول وجبة الإفطار وبعد تناول وجبة السحور، قياس مدى تأثير الصيام على صحة مرضى السكر، وضبط جرعات السكر للمرضى بالشكل العلمى الصحيح تجنبا لحدوث انخفاض مفاجىء للسكر أثناء نهار رمضان، ضرورة التنظيم الغذائى لمرضى السكر خلال الشهر المبارك، ضرورة تناول كميات كبيره من الماء لمرضى السكر بعد تناول وجبة الإفطار لتجنب حدوث أمراض التجلط الدموى، ضرورة إختيار الوقت المناسب لأداء النشاط الرياضى لمرضى السكر وكذلك الأوقات التى على مريض السكر قياس نسبة السكر فى الدم لتفادى مضاعفات الصيام على المرضى من الدخول فى غيبوبة انخفاض أو ارتفاع السكر بالدم، قياس مدى تأثير الصيام على المرأة الحامل وضرورة تناول المرأة الحامل على كميات وفيرة من الطعام والماء والسوائل حتى لا يؤثر الصيام على صحتها وصحة جنينها.

وأوصي المؤتمر، بتعريف مريض السكر بمرضه، حتى يستطيع التغلب عليه ومواجهته، حيث يُفترض بمريض السكر أن يُعلِم من هم حوله بأنه مصاب بالسكر، حتى يتمكنوا من التصرف في حال حدوث أي إصابة له، التشديد على ضرورة اجراء مرضى السكر للفحوصات الإستكشافيه والتى ومن خلالها يستطيع مريض السكر إلى حد كبير التنبؤء بهذه المضاعفات واجتنابها مبكرًا، أهمية استخدام مرضى السكر للعقارت المُخفضة لنسبة دهون الدم للحفاظ على شبكة شرايين الجسم، ضرورة الفحص الدورى لوظائف الكلى ومتابعة فحص دورى لشبكية العين تجنباً لحدوث نزيف أو ارتشاح بشبكية العين، أهمية الغذاء المتكامل لمرضى السكر أصحاب القصور الكلوى وضرورة امدادهم بالأحماض الأمينيه الرئيسية، والإكثار من تناول الخضراوات، والفواكه، واللحوم، والإبتعاد عن النشويات، تحديد كيفية الحد من التهاب الأعصاب الطرفية لمرضى السكر، تحديد أسباب ضعف مناعة مرضى السكر والتى تتسبب بالإصابة بالعدوى البكتيرية والفطرية المتكرره ، وكيفية رفع الحالة المناعية لتجنب هذه العدوى المتكرره لمرضى السكر .

وأيضا أوصي المؤتمر، بتعميم العمل بنظام الأنسولين الثنائي basal bolus بدلا من الأنسولين التدريجي sliding scale بناء علي أحدث التوصيات الطبية العالمية و أيضا بناء على نتائج دراسة سابقة تمت فى مستشفيات العزل خلال جائحة الكورونا.