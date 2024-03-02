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السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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اليوم .. بدء انخفاض درجات الحرارة وطقس دافئ نهارا والعظمى 25

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ومائل للدفء علي السواحل الشمالية الغربية و مائل للحرارة على جنوب سيناء وحار علي جنوب الصعيد وطقس بارد  في اول الليل وشديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد السبت نشاط رياح علي كافة الانحاء على فترات متقطعة، وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28  للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 25 والصغرى 11 ، وعلى جنوب الصعيد 32 العظمي والصغرى 16 درجة .

الارصاد حالة الطقس اليوم