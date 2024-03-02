مجلس الأعمال السعودي: وقعنا اتفاقيات مع كوسوفو وألبانيا لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي مع دول البلقان الدكتور عبد الرحمن المفرح أنه تم توقيع اتفاقيات مشتركة مع دولتي كوسوفو وألبانيا لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك.

وقال المفرح - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية) - "لقد حققنا الكثير من الإنجازات على مدار الأيام الماضية، وبدأنا بتوقيع اتفاقيات مشتركة مع دولتي كوسوفو وألبانيا، وسنستمر في توقيع اتفاقيات مع جميع دول جنوب شرق أوروبا لتحقيق الأهداف الموضوعة لاتحاد الغرف السعودية ومجالس الأعمال المشتركة وكذلك لتنمية العمل الاقتصادي ما بين البلدان ونشر الثقافة السعودية".

وكان رئيس ألبانيا بيرم بيغاي قد دعا المستثمرين السعوديين - خلال لقائه أمس بالعاصمة تيرانا مع وفد اتحاد الغرف السعودية برئاسة حسن بن معجب الحويزي رئيس الاتحاد، برفقة عدد من المستثمرين وممثلي بعض الجهات الحكومية والخاصة - إلى الاستثمار في بلاده والاستفادة من فرص وقوانين الاستثمار المحفزة، واعدًا بأنه سيكون الحارس والضامن الشخصي لاستثماراتهم في ألبانيا.