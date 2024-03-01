القبض على متهم بقتل صديقه بطلق ناري في منشأة القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بإنهاء حياة صديقه بطلق ناري بسبب خلافات مالية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بالقرب من شاطئ النيل بدائرة المركز، بالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" وبعمل التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة صديق المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية ونشوب مشاجرة بينه وبين المجني عليه قام خلالها بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش تجاهه فأرداه قتيلا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.