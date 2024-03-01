ads
الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الحرس الوطني التونسي يُلقي القبض على 11 عنصرًا تكفيريًا

الحرس الوطني التونسي
الحرس الوطني التونسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 11 عنصرًا تكفيريًا في حملات أمنية شملت ثماني محافظات هي: قابس، وزغوان، وقفصة، والمهدية، وبنزرت، والمنستير، وسيدي بوزيد، وأريانة.

وأوضح الحرس الوطني في بيان له، أن هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر التكفيرية، مشيرًا إلى أنّه تمّ إلقاء القبض على 11 عنصرًا تكفيريًا من بينهم امرأة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأضاف البيان أنّه تمّ التأكد من صدور أحكام قضائية بالسجن بحقّ المتهمين تتراوح بين عام و8 أعوام.

وقد أمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، وذلك استكمالًا للتحقيقات وتقديمهم للمحاكمة.

وتُعدّ هذه العملية جزءًا من الجهود المتواصلة التي يبذلها الحرس الوطني التونسي لضمان الأمن والاستقرار في البلاد، ومكافحة التطرف والإرهاب.

الحرس الوطني التونسي 11 عنصر ا تكفيري ا الارهاب