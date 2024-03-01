الحرس الوطني التونسي يُلقي القبض على 11 عنصرًا تكفيريًا

أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 11 عنصرًا تكفيريًا في حملات أمنية شملت ثماني محافظات هي: قابس، وزغوان، وقفصة، والمهدية، وبنزرت، والمنستير، وسيدي بوزيد، وأريانة.

وأوضح الحرس الوطني في بيان له، أن هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر التكفيرية، مشيرًا إلى أنّه تمّ إلقاء القبض على 11 عنصرًا تكفيريًا من بينهم امرأة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأضاف البيان أنّه تمّ التأكد من صدور أحكام قضائية بالسجن بحقّ المتهمين تتراوح بين عام و8 أعوام.

وقد أمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، وذلك استكمالًا للتحقيقات وتقديمهم للمحاكمة.

وتُعدّ هذه العملية جزءًا من الجهود المتواصلة التي يبذلها الحرس الوطني التونسي لضمان الأمن والاستقرار في البلاد، ومكافحة التطرف والإرهاب.