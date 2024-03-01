كهرباء الإسماعيلية يهاجم لجنة الحكام بسبب لقاء مباراة ألو إيجيبت

هاجم نادي كهرباء الإسماعيلية، في بيان رسمي لجنة الحكام باتحاد الكرة بسبب مباراة ألو إيجيببت، التي جمعت الفريقين أمس، الخميس، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

جاء نص البيان كالآتي: يعرب نادى كهرباء الإسماعيلية عن استيائه وسخطه البالغ لما شهدته أحداث مباراته بالأمس مع فريق ألو إيجيبت التى شهدت تعرض الفريق لظلم تحكيمى واضح وضوح الشمس متمثل فى إلغاء هدف صحيح، مما أثر بالسلب على ترتيب الفريق واحتفاظه بصدارة المجموعة.

وأضاف : يطالب رئيس وأعضاء مجلس إدارة كهرباء الإسماعيلية اتحاد الكرة ولجنة الحكام بضرورة اختيار حكام تتمتع بخبرات كافية نظرا لحساسية المباريات المرتقبة كونها مصيرية وهامة للغاية وتكرار مثل هذه الأمور قد يطيح بأحلام لاعبين وجماهير في كافة الأندية ويضيع علينا أعباء مالية تكبدناها من أجل حلم الصعود.

وتابع: نعلم حرص الاتحاد المصرى ولجنة الحكام على إنصاف المظلومين والتعامل الحاسم مع بعض الوقائع التى يترتب عليها سخط وغضب من الأندية المختلفة وليس نادى كهرباء الإسماعيلية.

وشدد البيان: سيسلم النادي غدا، السبت، خطابا رسميا الي اتحاد الكرة يتضمن كافة الوقائع التى شهدتها المباراة من عدم احتساب ركلة جزاء فى الشوط الثانى وكذلك إلغاء هدف مؤكد وهو ما تم إثباته فى فيديو سيتم ارفاقه بالمذكرة الرسمية من قبل النادى لمسئولى لجنة المسابقات ومجلس ادارة اتحاد الكرة ولجنة التظلمات.