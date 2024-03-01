خبير سياحي: 512 مليار دولار حصيلة الحجوزات الإلكترونية في 2023

قال الخبير السياحي الدكتور حسام درويش، إن حجم حجوزات السفر العالمية عبر الإنترنت بلغ 512.5 مليار دولار عام 2023، وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركات أبحاث السوق العالمية أن يرتفع الحجم إلى 1,267.1 تريليون دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.4٪ ، ويعد الاختراق المتزايد للأجهزة الذكية وسهولة الوصول إلى اتصال إنترنت عالي السرعة، والشعبية المتزايدة للسفر الفردي، والعدد المتزايد من المسافرين بغرض الأعمال، من بين العوامل الرئيسية التي تدفع السوق للأمام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إنشاء منصة "ميوز اونلاين بوكينج" للحجوزات السياحية العالمية وذلك بحضور الكاتب الصحفى أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام الأسبق، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق، وعددا من مسؤلي وخبراء القطاع السياحي.

وأكد اللواء أحمد عبدالله على أهمية دعم مثل هذا النوع من المشروعات لإنها مصدر دخل رئيسي للبلاد وخاصة العملات الأجنبية، لافتا إلى أن قطاع السياحة الإلكترونية برز مؤخرا كأحد الحلول الواعدة والسريعة في العالم كله لتسويق السياحة وظهرت منصات الحجوزات السياحية كمشروعات كبرى تهتم بالتكنولوجيا وتستخدم التكنولوجيا التي تعتمد على التطبيقات الذكية، مضيفا أن قطاع السياحة الالكترونية المصري حظي باهتمام أكبر من المسئولين مع انطلاق رؤية مصر 2030، المعنيّة بعملية الرقمنة والتحول الرقمي لقطاع السياحة واستخدام تكنولوجيا السياحة وتشجيع الاستثمار فيه وصياغة مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، بما يضع مصر على خريطة التجارة الالكترونية والمنافسة العالمية.

وكشف بشري غالي رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة، عن أن ميزانية المشروع تم تخصيصها بقيمة 600 مليون جنيه، وأن "ميوز" لها شركاء استراتيجيين من جميع القطاعات المختلفة وهم الذراع التنفيذية للمشروع من داخل مصر وخارجها.