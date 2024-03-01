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الجمعة 01 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

قطر تستضيف اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية
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تستضيف دولة قطر إجتماعات الجمعية العمومية " 38 " والمكتب التنفيذى " 59  " واللجان المعاونة " الفنية الرئيسية ، والإعلامية ، والعلمية " للإتحاد العربي للرياضة العسكرية ، وذلك بمدينة الدوحة خلال الفترة من 3 – 8 مارس 2024 ، تحت رعاية الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت - رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

يترأس الإجتماعات العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى - رئيس الإتحاد ، مدير الإتحاد الرياضى العسكرى بدولة قطر ، بحضور اللواء محمد عزازى  " مصر " نائب رئيس الإتحاد ، والوزير المفوض طارق عبد السلام - أمين عام الإتحاد ، مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية .

ووجهت “قطر” الدعوة لجميع الدول العربية الأعضاء بالإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، والأمانة العامة للإتحاد لحضور فعاليات الإجتماعات .

ومن المنتظر أن يتم خلال الإجتماعات مناقشة بعض الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ، وخطة إقامة البطولات العربية العسكرية لعام  2024 ، وتحديد مواعيد ومكان هذة البطولات والمشرفين  عليها ، بالإضافة الى بحث السبل للارتقاء والنهوض بمستوى الرياضة العربية العسكرية ، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .

قطر الجمعية العمومية العربي للرياضة العسكرية الفريق الركن طيار سالم