غدا.. جنايات القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين بقضية فساد وزارة التموين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية، غدا السبت، محاكمة المتهمين فى قضية "جمعيتى" المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة التموين"، والمتهم فيها مستشار وزير التموين وآخرين، بتهمة بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

أحالت النيابة العامة من قبل المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتعمه التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، والمتهمين هم العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.