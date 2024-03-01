محافظ المنيا: مشروع تحسين سبل العيش يتوافق مع استراتيجية تنمية الاقتصاد الأخضر

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الجمعة، وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو " برئاسة شو دنيو المدير العام للمنظمة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والوفد المرافق لها ، وذلك خلال زيارة لقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة لتفقد عدد من مشروعات التنمية الريفية تحت مظلة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية الذى تنفذه المنظمة مع الجهات المانحة فى قرى مبادرة " حياة كريمة " بالمحافظة .



هنأ المحافظ - خلال كلمته - شو دنيو على انتخابه لولاية ثانية للمنظمة منذ يوليو الماضى لاستكمال مسيرة المبادرات فى تحويل النظم الزراعية و الغذائية لتكون أكثر كفاءة و قدرة على تحقيق أهداف الاستدامة، مشيدا بما حققه مشروع تحسين سبل العيش و الغذاء المنفذ فى ١٠ قرى ب ٤ مراكز ( أبوقرقاص، ملوى، مغاغة، العدوة )، للمساهمة فى تحسين الأمن الغذائي وسبل العيش للنساء الريفيات على اختلاف فئاتهم العمرية والاجتماعية والاقتصادية وذلك داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا .



وأشار المحافظ إلى أن المشروع يتوافق مع استراتيجية الدولة لتنمية الاقتصاد الأخضر و تحسين الأمن الغذائى وتنشيط الاقتصاد المحلى من خلال تنمية المشروعات متناهية الصغر، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل و تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجا، لافتا أن إدارة التنمية بالمحافظة و الإدارات التابعة لها بالمراكز تقدم قروضا بفوائد بسيطة لتنمية تلك المشروعات والمساعدة فى زيادة التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات .

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وخلال اللقاء ، قدم شو دنيو المدير العام للمنظمة الدعم للمزارعين بالموارد اللازمة لاستكمال مشاريعهم، وتقديم دعم مادى، إلى جانب التوسع فى المشروع وزيادة الدعم ليشمل قرى جديدة فى المحافظة تنضم إلى المشروع .



ومن جانبها ، أكدت الدكتورة نيفين القباج أن المنيا تمتلك موارد كبيرة زراعية و صناعية و تجارية مما يستوجب العمل على جودة الحياة بها وخلق تنمية مجتمعية تعتمد على العمل و الإنتاج، مثمنة دور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا فى تقديم الدعم اللازم لأبناء المحافظة حيث تم اختيار المنيا لتنفيذ المشروع باعتبارها محافظة زراعية فى المقام الأول، مشيرة أن هذا المشروع الرائد يهدف إيجاد فرص عمل للسيدات خاصة فى المناطق الريفية و المساهمة فى عجلة الإنتاج واستحداث سبل تكنولوجية لتعزيز المنتج الزراعى .



كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى تخصيص ٢٠ مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة و الجماعية منها ١٠ ملايين جنيه للأفراد من رجال وسيدات و١٠ ملايين جنيه للسيدات المعيلات، فضلا عن إنشاء مصنعين أحدهما للملابس و الآخر للصلصة يتم تمويله من وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب التكفل بسداد المصروفات الدراسية المتأخرة للطلبة بالمدارس و الجامعات بعد حصرها والمساهمة مع المحافظة فى دعم وتقديم إفطار فى شهر رمضان بقيمة ٢ مليون جنيه لخدمة أهالى المنيا بالإضافة إلى مساعدة ذوى الإعاقة فى الحصول على بطاقات خدمات متكاملة .



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