1070 جنيهًا تراجعًا في سعر جرام الذهب بعد اتفاقية "رأس الحكمة"

الجمعة 01/مارس/2024 - 02:14 م

شهدت أسعار الذهب المحلية تراجعًا كبيرًا خلال شهر فبراير نتيجة للتطورات الأخيرة وإعلان صفقة الاستثمار في رأس الحكمة. تأثرت الأسعار بشكل كبير بتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، حيث شهدت تداولات الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا، افتتاح شهر مارس عند مستوى 2925 جنيه للجرام. وفي الوقت الحالي، وخلال كتابة هذا التقرير الفني لجولد بيليون، يتداول الذهب عيار 21 عند المستوى 2920 جنيه للجرام.

أسعار الذهب الحالية لجميع الأعيرة كالتالي:

عيار 24: 3337 جنيهًا.

عيار 21: 2920 جنيهًا.

عيار 18: 2503 جنيهات.

عيار 14: 1947 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 23360 جنيهًا.

ووفقا للتقرير في بداية شهر فبراير، توقف التسعير في سوق الذهب المحلي بسبب عدم الاستقرار، حيث كان متوسط السعر حينها عند مستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21.

وأغلق سعر الذهب تداولات فبراير عند 2925 جنيه للجرام، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 26.8% وبمقدار 1075 جنيه تقريبًا.

وأبرز الأحداث في فبراير، كان إعلان صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والإمارات بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار. تشمل الصفقة حصول مصر على 15 مليار دولار في فترة قصيرة، تُقسم إلى 10 مليار دولار سيولة نقدية و5 مليار دولار من ودائع الإمارات في البنك المركزي المصري.

الجزء الثاني من الاستثمار، بقيمة 20 مليار دولار، سيتم تحصيله بعد شهرين. وتحتفظ مصر بنسبة أرباح من المشروع تصل إلى 35%. تشير تقارير مؤسسة جولدمان ساكس المالية إلى أن السيولة الدولارية من هذه الشراكة ستسد فجوة التمويل الدولارية في مصر للأربع سنوات القادمة.

في الفترة الأخيرة، بعد انتهاء موجة هبوط أسعار الذهب، شهد المعدن النفيس تذبذبًا في سعره المحلي بين مستويات 2900 و 3150 جنيه للجرام. ويظهر هذا التذبذب في ظل استقرار العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر. وشهدت الفترة الحالية استقرارًا في سعر صرف الدولار في السوق الموازي بعد انتهاء موجة الهبوط التي نجمت عن إعلان صفقة الاستثمار في رأس الحكمة