اليوم.. منافسات قوية في دور الـ 16 بكأس مصر لرجال الطائرة

تقام اليوم الجمعة مباريات دور ال 16 لمسابقة كأس مصر للكرة الطائرة رجال للموسم الرياضي 2023-2024.

و تبدأ المواجهات في تمام الرابعة مساء بمواجهة بتروجت مع الشمس.

و في تمام السادسة مساء تقام 6 مواجهات، حيث يستضيف الزمالك نظيره الداخلية ويحل الأهلي ضيفا على هليوبوليس ويلعب الترسانة مع الاتحاد، وطلائع الجيش ضد ألعاب دمنهور وسبورتنج ضد الزهور والقناة مع الطيران.

بينما تختتم مواجهات دور ال 16 في كأس مصر الساعة الثامنة مساء اليوم بين سموحة ومصر للبترول.



يذكر أن فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي كان قد توج الثلاثاء الماضي بلقب السوبر المحلي على حساب الزمالك بعد مباراة مثيرة وقوية بين الفريقين أقيمت على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.