"التنسيقية" تناقش تحديات الصحافة المصرية في ظل التحولات الرقمية خلال ورشة عمل

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل تحت عنوان "الصحافة المصرية في ظل تحديات التحولات الرقمية".

ناقشت الورشة عدة محاور أبرزها، التحديات والفرص أمام تحول الإعلام التقليدي إلى رقمي، والقدرة على التعامل مع الأدوات التكنولوجية في غرف الأخبار ومدى استعداد الصحفي والمؤسسات لتلك الأدوات، وكيفية تعبير النخبة الصحفية في مصر عن شواغل الصحافة.

‎وأوصى الحضور بضرورة عمل برامج تدريبية شاملة لمواكبة التطور التكنولوجي فيما يخص كل مجالات العمل الصحفي، وأشاروا إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي لقانون نقابة الصحفيين لوجود مواد لا تتناسب مع المرحلة الحالية، فضلًا عن ضرورة

‎إصدار قانون لحرية تداول المعلومات لتوفير المعلومة للصحفى بشكل يمَّكنه من تطوير المحتوى للنهوض بالوعى الجمعي، مضيفين أنه لابد من أن يؤخذ في الاعتبار أزمة الأجور والتعينات المتوقفة.

‎وأكد الحضور أن التحول الرقمي لا يعني تجاهل الصحف المطبوعة ولكن أن يكون هناك تكامل بين الصحافة المطبوعة والإلكترونية، وأوصوا بضرورة إعادة تأهيل الصحفيين وتدريبهم للعمل على تطوير أدواتهم، والاعتماد على الصحافة التحليلية في الصحف الورقية بدلًا من الصحافة الإخبارية.

‎وأشار الحضور إلى ضرورة البحث عن حلول للتمويل والاستغلال الأمثل لموارد الصحف، والبحث عن مورد ثابت داخل كل جريدة لبناء بنية رقمية حقيقية، والاستفادة من الأرشيف ومراكز دراسات داخل المؤسسات القومية.

‎وجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت عدة ورشات عمل حول مستقبل الصحافة المصرية وكيفية والتحديات التى تواجهها كما قدمت عددًا من الأطروحات القيمة والحلول فى تلك الجلسات، وبحضور عدد من الضيوف من مختلف توجهات الرأى.

وأدار الجلسة النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب رامي جلال عامر عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وشارك بالجلسة علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن، محمود بسيوني، رئيس تحرير موقع مبتدأ، النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، د. شيماء عبد الإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

‎كما شارك كلا من النواب مارسيل سمير، نادر مصطفى، عماد خليل، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، فيولا فهمي، روحية جلال ، لطفي سالمان، فريدة محمد، عمرو خليفة، أسماء عبد الله، نرمين محمد أعضاء التنسيقية.