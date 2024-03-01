خبير: مصر أكبر داعم للشعب الفلسطيني.. وجهود حثيثة لوقف إطلاق النار

قال أحمد سيد احمد، خبير العلاقات الدولية إن مصر تقوم بدور إنساني وجهد كبير لمساعدة الشعب الفلسطيني من خلال إرسال المساعدات للشعب الشقيق في غزة في ظل هذه الأزمة والتحديات غير المسبوقة التي تواجهها مع استمرار العداون الإسرائيلي مشيرا الى جهود مصر لوقف إطلاق النار والعمل على بدء الهدنة الإنسانية الطويلة لوقف نزيف الدم الفلسطيني.

واضاف خبير العلاقات الدولية خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج هذا الصباح، على فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، انه في ظل هذه الظروف والتعنت الإسرائيلي ورغم هذا الوجه السيئ للاحتلال الذي ينتهك كل القواعد الدولية، الا ان مصر تقدم الصورة الناصعة كدولة دائما تقف جانب الشعب الفلسطيني، متابعا "مصر هي أكبر داعم ومقدم للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة".

واشار الى ان هذا العدوان الإسرائيلي الشرس والهمجي يستهدف النساء والأطفال والمستشفيات والمدارس ويستخدم سلاح الجوع لكسر صمود وإرادة الشعب الفلسطيني والعمل على تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري.